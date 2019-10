Kostenloser Lichtcheck bei der Tüv-Station Wolfsburg

Wolfsburg. Im Oktober gibt es das Angebot, weil gerade in der dunklen Jahreszeit gut eingestellte Scheinwerfer für die Verkehrssicherheit essenziell sind.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit werden die Sichtverhältnisse schlechter, weshalb es nun besonders wichtig ist, dass die Lichtanlagen aller Fahrzeuge einwandfrei funktionieren. Um die Fahrzeughalter aus Wolfsburg und Umgebung sicher in den Herbst zu schicken, bietet die Tüv-Station Wolfsburg einen kostenlosen Lichtcheck im gesamten Oktober an. Die Fahrsicherheit wird maßgeblich von den Scheinwerfern beeinflusst. „Insbesondere jetzt im Herbst sind richtig eingestellte Lichter bei Nebel, Regen und früh hereinbrechender Dunkelheit unverzichtbar“, erklärt Michael Busse, Leiter der Tüv-Station Wolfsburg. „Falsch eingebaute beziehungsweise eingestellte oder defekte Leuchten beeinträchtigen nicht nur die Sicht des Fahrzeugführers, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer.“ Zu hohe Leuchten können Autos auf der Gegenfahrbahnblenden und vorausfahrende Fahrer beim Blick in den Rückspiegel irritieren. Sind sie zu niedrig eingestellt, ist das eigene Sichtfeld zu begrenzt, mögliche Hindernisse oder Gefahren werden nicht rechtzeitig erkannt.