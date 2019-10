Hoher Schaden: Feuer zerstört Auto-Prüfanlage in Wolfsburg

In einer Kraftfahrzeug-Prüfanlage im Gewerbegebiet Heinenkamp hat es am späten Montagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Derzeit wird noch ermittelt, ob ein Auto oder ein Fahrzeugprüfstand zu brennen begann. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben und die Berufsfeuerwehr Wolfsburg wurden gegen 11.45 Uhr alarmiert, dass in der Straße Heinenkamp ein Auto auf einen Rollenprüfstand in Brand geraten sei. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, standen der Prüfraum und der Vorraum bereits im Vollbrand.

Deckenverkleidung stürzt herab

Die Brandbekämpfer hatten nach gut einer Stunde die Löscharbeiten beendet. Nachdem die enorm hohen Temperaturen in der Halle abgeklungen waren, konnte der Brandort betreten werden. Nun wurde das gesamt Ausmaß des Brandes sichtbar: durch die hohe Hitzeentwicklung war die Deckenverkleidung in beiden Räumen teilweise abgerissen und nach unten gefallen.

Schaden im sechs- bis siebenstelligen Bereich

Ein Auto wie auch diverse Messgeräte in der Halle waren komplett zerstört worden. Menschen kamen bei dem Feuer zum Glück nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und das Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, wie auch einen Sachverständigen hinzugezogen.

Wie lange die Ermittlungen andauern werden, kann derzeit nicht gesagt werden. Nach ersten Schätzungen soll der Schaden sich in einem sechs- möglicherweise sogar siebenstelligen Bereich bewegen.