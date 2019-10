Täter demolieren in Wolfsburg Außenspiegel von sieben Fahrzeugen

Wolfsburg. Der Schaden liegt bei insgesamt 1000 Euro. Die Taten in der Kleiststraße ereigneten sich in der Nacht zum Samstag.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Kleiststraße die Außenspiegel von insgesamt sieben dort abgestellten PKW zerstört. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1000 Euro. Betroffen waren zwei VW Golf, zwei VW Caddy, ein VW T 5 ein Ford Focus und ein Opel Astra. Da die Fahrzeuge laut Mitteilung alle in Fahrtrichtung zur Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, wurden in allen Fällen die zum Fußweg befindlichen rechten Außenspiegel zerstört. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren wegen Sachbeschädigung ein und hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen, oder Autofahrer Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.