Täter kommen übers Dach und brechen in Vorsfelder Bäckerei ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Bäckereifiliale in der Straße Obere Tor eingebrochen. Angestellte hatten am Mittwochmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand kamen die Täter zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr. Zunächst begaben sich die Einbrecher auf das Dach des Gebäudekomplexes, in dem sich ein Getränkemarkt und ein Lebensmitteldiscounter befinden. Hier öffneten sie das Dach und gelangten von dort ins Innere des Gebäudes und in die Bäckereifiliale. Ein dort aufgefundener Tresor wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und das darin befindliche Bargeld entnommen. Anschließend verließen die Täter unbemerkt den Ort des Geschehens.

Wie hoch die Beute und der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise unter (05361) 46460.