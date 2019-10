Grippeimpfung im Wolfsburger Gesundheitsamt am 24. Oktober

Das Gesundheitsamt im Rosenweg bietet wieder Grippeimpfungen an. Am Donnerstag, 24. Oktober, von 8.30 bis 16 Uhr werden Dr. Friedrich Habermann (Leiter Gesundheitsamt) und sein Team Bürger impfen. Wie immer richtet sich das Angebot vor allem an Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen und über 60-Jährige. Für die Versicherten vieler Krankenkassen (AOK, AudiBKK, Barmer, DAK, Techniker) ist die Impfung bei Vorlage der Versichertenkarte kostenlos. Von einigen Versicherten wird ein Unkostenbeitrag von zwölf Euro erhoben, viele Krankenkassen erstatten die Kosten aber auf Anfrage. Aufgrund des großen Interesses im letzten Jahr hat das Gesundheitsamt für die Saison 2019 nun 320 Dosen Vierfach-Impfstoff bestellt. Die Impfung im Amt ist vor allem für Patienten, die aus terminlichen Gründen eine Impfung beim Hausarzt nicht durchführen lassen können. Viele Betriebe, Arztpraxen und andere Einrichtungen bieten eine Impfung ebenfalls an.

Wolfsburgs Dezernentin für Soziales und Gesundheit Monika Müller ruft dazu auf, das Impfangebot zu nutzen – beim Hausarzt, dem Arbeitgeber oder auch im Gesundheitsamt: „Natürlich ist Impfen zunächst lästig, aber es hilft, Grippe zu verhindern. Daher lasse ich mich auch in diesem Jahr wieder impfen. Ich bin froh, dass ich so andere und mich vor Ansteckungen schützen kann.“ red