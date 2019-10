Trio entreißt Mann auf Parkplatz in Wolfsburg Rucksack

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße ereignet. Ein 47 Jahre alter Wolfsburger war in Höhe eines Schnellimbiss auf dem Weg über den Parkplatz zum Tor 6, als er von drei unbekannte Personen angesprochen wurde. Während zwei Personen ihn versuchten, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, begab sich die dritte Person hinter den 47-Jährigen und versuchte laut Polizei den von ihm mitgeführten Rucksack zu öffnen. Als der 47-Jährige dies bemerkte wollte er sich der Situation entziehen. Plötzlich fingen die Täter an zu schreien und versuchten, dem Wolfsburger den Rucksack zu entreißen. Als das Opfer sich wehrte traten und schlugen die Täter auf das Opfer ein rissen den Rucksack an sich und liefen davon. Alle drei Täter hatten eine dunkle bis schwarze Hautfarbe, waren 1,65 bis 1,75 Meter groß und trugen schwarze Hosen. Zwei der Täter waren mit einem blauen T-Shirt bekleidet. Ein Täter hatte ein rotes und ein weiterer Täter ein blaues Base-Cap auf. Hinweise: (05361) 46460.

