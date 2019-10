Volksbank BraWo hat auch Pläne am Berliner Ring

Die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg will ihre Wolfsburger Hauptstelle über kurz oder lang in die „BraWo-City“ verlegen, einen riesigen Büro- und Gewerbekomplex, der am Nordkopf entstehen soll. Ihr Gelände am Berliner Ring würde nach einem Umzug frei. Verkaufen will die Volksbank es aber nicht, ganz im Gegenteil. „Wir planen das Grundstück zu behalten und zu entwickeln“, erklärt die Leiterin der Direktion Wolfsburg, Claudia...