Täter beschädigen Bilderrahmen im Fallersleber Schlosspark

Nur noch drei der acht blauen Kunststoff-Sponsorenschilder sind am Rahmen zu sehen.

Zerstörungswut im Schlosspark. Der Heimat- und Verkehrsverein beklagt, dass der riesige Bilderrahmen, der seit dem 175-Jährigen Jubiläum des Liedes der Deutschen am Schlossteich steht, fortwährend beschädigt und beschmutzt wird. Im Visier der Unbekannten sind insbesondere die Sponsorenschilder auf der Rückseite des hölzernen Rahmens.

Vier lokale Handwerksbetriebe und vier private Spender hatten es im August 2016 möglich gemacht, dass der Verein den Rahmen mit der Aufschrift „Einigkeit und Recht und Freiheit“ am Teich platzieren konnte. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem sich jemand mit dem Wasserspiel im Hintergrund darin ablichten lässt.

„Das ist ein sehr beliebtes Fotomotiv für Touristen und Hochzeitspaare“, berichtete Vereinsvorsitzende Karin Klaffke. „Erst neulich habe ich dort eine Gruppe angetroffen, die vor 50 Jahren bei Volkswagen gelernt hat und sich während ihres Treffens zum Erinnerungsfoto darum aufstellte.“

Auf Fotos wie diesen sind die ovalen, kleinen, blauen Kunststoffschilder nicht zu sehen, die an die Rückseite geschraubt sind und an die Spender erinnern sollen. Die Probleme damit begannen bereits nach einem halben Jahr. „Dass ein Schild abgeschraubt wurde, ist seither in längeren Abständen immer mal wieder vorgekommen“, sagte Klaffke.

Statt das an die große Glocke zu hängen, hat der Verein das bislang hingenommen und stillschweigend für Ersatz gesorgt. Mittlerweile nimmt das Problem aber überhand. „Von ursprünglich acht Schildern sind nur noch drei vorhanden“, berichtete Klaffke. „Die anderen sind entweder ganz verschwunden, oder wir haben sie kaputt am Boden gefunden.“ Strafanzeige hat der Verein bislang nicht gestellt. „Ein Schild kostet 25 Euro, da hätte die Polizei wohl nicht viel unternommen“, meinte Klaffke. Allerdings ist der Verein finanziell auch nicht mehr in der Lage alle Nase lang Schilder zu beschaffen. „Damit muss jetzt leider Schluss sein“, erklärte die Vorsitzende. „Für die Sponsoren tut es mit seht leid, aber das geht zu sehr ins Geld.“

Weil es sie dennoch mächtig wurmt, dass sie den mutwilligen Verursachern klein beigeben muss, wählt Klaffke den Weg an die Öffentlichkeit. „Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee, wie man den Rahmen vandalismussicher machen kann“, sagte sie. Die Schilder sind nur ein Programm. Vor gut zwei Monaten hatten Vereinsmitglieder an den Seiten des Bilderrahmens Graffiti-Schmierereien entdeckt.