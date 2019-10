Wolfsburger Service-Clubs Round Table und Ladies’ Circle helfen

Die Service-Clubs Round Table 54 und Ladies’ Circle 22 wollen im Frühjahr 2020 wieder einer gemeinnützigen Organisation oder Einrichtung vor Ort helfen. Dabei geht es nicht um eine Geldspende, sondern um die sinnstiftende Tätigkeit – es soll angepackt und etwas Nachhaltiges geschaffen, erstellt oder gebaut werden, heißt es in einer Mitteilung.

In den vergangenen Jahren legten die Service-Clubs in diversen Kitas Hand an. Es entstanden ein Barfußpfad, ein Verkehrsübungsplatz, ein Insektenhotel, eine Outdoor-Spielküche oder ein Hochbeet. Für die Bewerbung gelten drei Bedingungen: Das zu realisierende Projekt muss einen gemeinnützigen Charakter haben, die Unterstützung wird „Hands on“ geleistet, das heißt, es geht nicht um Geldspenden, sondern ehrenamtliche Arbeitskraft, und zuletzt muss sich das Projekt an einem Wochenende bis Juni 2020 realisieren lassen.

An der Ausschreibung können alle sozialen, sportlichen und gemeinnützige Einrichtungen sowie Vereine, Verbände und Naturschutzorganisationen teilnehmen. Die Ausschreibungsunterlagen können unter rt54.round-table.de heruntergeladen oder per E-Mail an lucas.weiss@54-de.roundtable.world angefordert werden. Die Bewerbungen müssen bis 16. November eingereicht werden. Im Dezember werden Round Table und Ladies’ Circle entscheiden, welches Projekt im nächsten Jahr umgesetzt wird.