Experte in Hedeper: Der Wolf jagt nur bei Hunger

Rund um den Wolf drehte sich im Hedeper Schützenzelt ein Vortrag von Frank Raimer, Förster a.D. des Nationalparks Harz aus Langelsheim. Dazu eingeladen hatte die Treibervereinigung Hedeper mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Voß an der Spitze, der auch die zahlreicher Zuhörer begrüßte. „Der Wolf ist in unseren Augen ein aktuelles und vielschichtiges Thema, obwohl hier in der Gemarkung noch kein Tier gesichtet worden ist. Dafür vermehren sich Arten wie Marder, Waschbären und Luchse“, sagte Voß. Referent Raimer betonte nach der Vorstellung richtungsweisender nationaler und internationaler Literatur über den Wolf, dass er eine nach europäischem Recht „streng geschützte Art“ sei, die auch in Deutschland unter den höchsten Schutzstatus falle. „Denn nach wie vor handelt es sich um eine seltene Art, deren Fortbestand in unseren Breiten keineswegs als gesichert gilt“, verdeutlichte Raimer. Auch das Bundesnaturschutzgesetz schütze den Wolf verbindlich. Es gelte zudem die sogenannte Fauna, Flora, Habitat (FFH), eine Richtlinie der Europäischen Union, wonach Pflanzen und wildlebende Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen erhalten bleiben sollen.

In seinem Vortrag ging der passionierte ehemalige Förster auf internationale Forschungen zu Biologie, Verhalten, Populationsentwicklung und Beute ein. Er verwies auch auf Studien, die in den USA, Kanada und Russland vorgenommen wurden. Eines steht fest: „Der Wolf ist ein sehr soziales und fürsorgliches Tier mit der Fähigkeit, ein Rudel zu bilden. So sind Wolfsbauten echte Kommunikationszentren des Clans. In Gebieten mit weniger Nahrungsangebot wird ein Wolfsrudel nicht unbegrenzt anwachsen, sondern weniger Jungtiere bekommen als in Bereichen mit vielseitigen reichlichen Nahrungsquellen“, sagte Raimer und betonte, um ein Tier zu reißen, verfüge das Raubtier über ein starkes Gebiss (42 Zähne) mit hoher Beißkraft. Gejagt werde nur bei Hungerzustand. Hauptbeute seien mittelgroße Huftiere, aber auch Haustiere, Aas, Fische, Frösche, Insekten und Obst.

Doch wie im Umgang mit anderen Wildtieren auch steht die Sicherheit des Menschen an erster Stelle. In ganz Niedersachsen setzen sich vom Land ernannte, ehrenamtliche Wolfsberater und -beraterinnen für ein gutes Nebeneinander von Mensch und Wolf ein. Für den Landkreis Wolfenbüttel ist dies Thorsten Späth, der ebenfalls zu den Zuhörern im Schützenzelt zählte.

„Der Umgang mit dem Wolf im Rahmen der Viehhaltung sowie der Einfluss auf Jagd und Tourismus stehen ebenfalls im Fokus. Dabei fließen eigene Erfahrungen, Beobachtungen und Begegnungen mit Wölfen in freier Natur ein“, erklärte Raimer. Der Referent erwähnte in diesem Zusammenhang Entschädigungen bei Rissen, Prävention (Elektrozäune) und den Einsatz von Herdenschutzhunden. „Das sind alles wichtige Bereiche“, so der Experte, der betonte, im Harz gebe es keine Wölfe. Gelegentlich gebe es aber „Durchwanderer“, das gilt auch für die gesichteten Exemplare in Asse und Elm. Denn der Wolf lege riesige Entfernungen zurück, um Beute zu machen in Deutschland.

Die Populationsdichte in Deutschland liegt bei sechs Rudeln auf 2000 Quadratkilometern. Im Jahr 2018 zählte man bundesweit 73 Wolfsrudel. Ein Tier wird in der Regel nur vier bis fünf Jahre alt.

Im Anschluss des Vortrags konnten Fragen beantwortet werden.