Polizeistreife entdeckt in Sülfeld Kalksandstein auf Straße

Haben die Wolfsburger Straßen-Vandalen erneut zugeschlagen? Am Dienstag meldete die Polizei Wolfsburg einen neuen Verdachtsfall: Auf der Wettmershagener Straße bei Sülfeld stellten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden einen auf der Fahrbahn abgelegten Kalksandstein sicher. Der 20 mal 20 Zentimeter große Mauerstein war den Beamten während einer Streifenfahrt aufgefallen. Einen zweiten Stein fanden die Polizisten daneben im Grünstreifen.

Die Polizei Fallersleben ermittelt wie in zehn gleich gelagerten und zuletzt registrierten Fällen in den Bereichen Fallersleben, Sülfeld, Ehmen, Wettmershagen und Groß Brunsrode wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In allen Fällen waren außerorts selbstgefertigte Nagelbretter oder größere Steine auf Land- und Kreisstraßen abgelegt worden (wir berichteten). In zwei Fällen war es zu Unfällen mit Fahrzeugschäden gekommen.

Nur glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass bisher kein Mensch zu Schaden gekommen sei, betonte Sven-Marco Claus, Sprecher der Polizei Wolfsburg. Die Polizei gehe davon aus, dass es auch auf der Wettmershagener Straße im morgendlichen Berufsverkehr noch zu keinem Unfall gekommen war, sagte Claus.

Die Taten seien indes „kein Kavaliersdelikt“, so der Polizeisprecher. Den Tätern drohen laut Claus Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, „wir machen alles was möglich ist“, sagte Claus, ohne aus ermittlungstaktischen Gründen näher auf die Arbeit seiner Kollegen einzugehen.

Bundesweit für Schlagzeilen hatte im Herbst 2018 ein ähnlicher Fall in Bremen gesorgt. Dort war die Polizei zwei 24 und 25 Jahre alten Männern nach monatelangen Ermittlungen auf die Schliche gekommen, die zumeist nachts Betonbrocken und Nagelbretter auf Bremens Straßen abgelegt hatten. Ihr Motiv: Ihnen war langweilig.

Die Ermittler warfen den Männern versuchte heimtückische Tötungsdelikte vor, die Staatsanwaltschaft sprach unter anderem von versuchtem Mord. Drei Jahre und vier Monate sowie drei Jahre Haft lautete schließlich das Strafmaß – wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die bei Fallersleben demolierten Fahrzeugen seien klassische Vollkaskoschäden, sagte Sebastian Heise, Sprecher der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig. Nur eine Vollkaskoversicherung decke Unfall- und Vandalismusschäden ab. „Die Fälle bei Fallersleben werden als Unfall gewertet. Ein Unfall ist, wenn es eine plötzliche Einwirkung von außen auf ein Fahrzeug gibt.“

Zu den Vorfällen nimmt die Polizeistation in Fallersleben Hinweise unter (05362) 96 70 00 entgegen.