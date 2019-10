Bahnhofsvorplatz Börßum wird bis März 2020 fertig

Zudem soll er für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ebenso eine Vernetzung mit der Bahn schaffen wie für PKW und Fahrräder.

„Wenn die Witterung mitspielt, sind die Asphaltflächen bis Weihnachten fertig und die Maßnahme insgesamt bis März“, erklärte Torsten Ruhe, Leiter des Tiefbaus beim Landkreis Wolfenbüttel, beim Pressegespräch mit allen Projektpartnern am Dienstagmorgen.

25 PKW-Parkplätze und insgesamt 40 Stellplätze für Fahrräder sollen geschaffen werden. Finanziell getragen werde das Projekt vom Landkreis Wolfenbüttel, dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Stiftung Zukunftsfonds Asse. Für die Samtgemeinde bleibe ein Eigenanteil von zirka 20.000 Euro, erklärte Bürgermeister Marc Lohmann. Mit den bisherigen Planungen zeigten sich alle Projektpartner zufrieden und waren sich darin einig, dass der Börßumer Bahnhof durch das Gesamtpaket deutlich an Attraktivität gewinnen werde. „Wir haben durch höhere Zuweisungen die Mittel für ein Förderprogramm, das allen Bahnhöfen im Regionalverband zugute kommt“, sagte Verbandsdirektor Hennig Brandes. Von Anfang an sei, so Lohmann, das Busnetz an den Bahnhof angebunden gewesen. „Wir fahren den Bahnhof mit den Linien 751 und 755 an“, sagte Axel Brauer (Verkehrsbetriebe Bachstein).

Er freue sich, dass der Wendekreisel vor dem Bahnhof so ausgelegt werde, dass er auch mit Gelenkbussen angefahren werden könne. „Beide Buslinien werden während der Bauarbeiten weiter am Bahnhof halten“, erklärte er. Für den Busverkehr werde es kaum Einschränkungen geben.

Die Haltestelle, die sich heute vor dem Zugang zum Bahngleis befindet, werde nur um einige Meter zurückverlegt, damit die Fahrgäste, um die 260 sind es laut Bahnhofsmanager Marco Schlott (DB Station Service) derzeit täglich, auch trockenen Fußes ihren Zug erreichen können.

„Wir wollen den touristischen Teil weiter entwickeln“, erklärte Kreisbaurat Claus-Jürgen Schillmann. Dazu gehöre, dass die Fahrradtour „Braunschweiger Landpartie“ im kommenden Jahr auch in Börßum Halt machen werde. „Das Anbinden an touristische Angebote im Umfeld des Bahnhofs erhöht seine Attraktivität“, sagte Schlott.

Dazu könne auch die Erweiterung der Radwegangebote in und um Börßum beitragen, sagte Börßums Bürgermeister Karsten Bötel.