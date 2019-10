Die Ehmer Kita hat eine klitzekleine Sterneküche

Ehmen. Gesunde Ernährung wird in der DRK-Kita in Ehmen groß geschrieben. Derzeit werden in der Einrichtung 107 Mädchen und Jungen betreut.

„Superhelden auf Achse“ ist auf dem bunten Schild zu lesen, das am Tor zum Gelände der DRK-Kindertagesstätte Ehmen angebracht ist. In fünf Kita- und Kindergartengruppen, die nach Himmelskörpern wie Sonne und Mond benannt sind, betreuen 31 Mitarbeiter derzeit 107 kleine Superhelden.

In der Einrichtung am Siebsberg gibt es jeweils zwei Ganztags- und Dreivierteltagsgruppen sowie eine Krippe für die Jüngsten. Als eine Antwort auf den rasant gestiegenen Bedarf nach Krippenplätzen, werden in einer der Kita-Gruppen Kinder von 2 bis 6 Jahren altersübergreifend betreut. „Für die Jüngsten hat das den Vorteil, dass sie die Gruppe nicht irgendwann wechseln müssen und von den älteren Kindern spielerisch viel lernen können“, berichtete Martina Gaudig-Böttcher, die im Sommer ihr 25-jähriges Jubiläum als Leiterin der seit 1972 bestehenden Kita feierte. Die zweite Antwort auf fehlende Krippenplätze für Ehmer Eltern ist die bauliche Erweiterung, durch die die Anzahl der Plätze und der Mitarbeiter sich verdoppeln wird. Zu den bislang 850 Quadratmetern Innenfläche soll ab Frühjahr 2020 in zwei Jahren Bauzeit auf dem benachbarten Tennisplatz ein zweigeschossiger Neubau mit 1400 Quadratmetern Raum zum Spielen, Toben und Lernen errichtetet werden. Dadurch steigt die Zahl der der Krippengruppen von jetzt einer auf dann vier.

Der dann wachsende Neubau hinterm Zaun verspricht Spannung für die Kinder, die viel Zeit auf dem großzügigen Außengelände mit Nestschaukel, Spielgeräten und einer runden Sandkiste verbringen. Auch wenn der Boden unter den Schatten spendenden Kastanien und Eichen mit deren Früchten bedeckt war, hoben Paul, Elias und Tom dort gestern schon mal eine kleine Baugrube aus. Die Kraft fürs Schaufeln hatte sich das Trio beim Mittagessen geholt, das in der Kita täglich frisch gekocht wird. In der nur 16 Quadratmeter großen „Sterneküche“ bereiten Iris Rubach und Karin Schlegel täglich 120 Mittagessen zu. „Gesunde Ernährung spielt bei uns eine große Rolle“, sagt Gaudig-Böttcher. „Und unsere Kochperlen wissen genau, was den Kindern schmeckt.“ Gestern kam Spaghetti Bolognese mit Salat auf den Tisch. Heute steht Fischfilet mit Bratkartoffeln und Bohnensalat auf dem Speiseplan.

Eine Ganztagsgruppe ist bilingual ausgerichtet. Das bedeutet, dass nach dem Immersions-Prinzip eine Erzieherin mit den Kindern Deutsch spricht, ihre speziell dafür ausgebildete Kollegin Englisch.

Mit dem Maxi-Club gibt es auch für angehende Schulkinder ein spezielles Angebot. Sie treffen sich wöchentlich zum Experimentieren und beschäftigen sich mit diversen Projekten.

Zum Turnen geht es für die Kinder in die benachbarte Turnhalle. Die Ergebnisse aus dem Projekt „Kita sing“ präsentieren die künftigen Schulkinder bei Auftritten im Wolfsburger Schloss oder auf dem Ehmer Schützenfest.