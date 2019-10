Das Fahrzeug stand am Meyenberg.

Täter brechen in Wolfenbüttel einen Transporter auf

Unbekannte haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr, und Freitag, 18. Oktober, 6.35 Uhr, die hintere rechte Scheibe eines ordnungsgemäß abgestellten VW-Transporters an der Straße Am Meyenberg in Wolfenbüttel eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug hätten sie Werkzeug im Wert von zirka 750 Euro entwendet. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.