Gründer stattet Freiwilligen-Agentur Wolfenbüttel einen Besuch ab

Wolfenbüttel. Der Gründer der Freiwilligenagentur, Wilhelm Schmidt, besuchte die Mitarbeiter im Haupthaus in der Reichstraße in Wolfenbüttel.

Wilhelm Schmidt, einer der Gründer der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport, hat die Agentur in ihrem Haupthaus in der Reichstraße 6 in Wolfenbüttel besucht. 20 Mitarbeiter der Freiwilligenagentur sowie der Vorsitzende Falk Hensel und die Leiterin Astrid Hunke begrüßten ihn gemeinsam mit Applaus, heißt es in einer Mitteilung der Agentur.

Astrid Hunke stellte ihm Fragen zur Gründungszeit der Freiwilligenagentur Ende der 90er Jahre und zu deren Startphase sowie zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements. Seit 2008 ist Wilhelm Schmidt Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, in der er seit 49 Jahren Mitglied ist. Er war von der positiven Entwicklung der Freiwilligenagentur begeistert und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. „Das hat viel Spaß gemacht! Und noch besser: Ich war sehr beeindruckt vom gewachsenen Aufgabenspektrum, dem großen Einsatz und der hohen Kompetenz des Teams. Mehr als 3500 betreute Freiwillige in den vielen Projekten profitieren davon – das ist weit mehr als ich bei der Gründung vor mehr als 22 Jahren zu erhoffen wagen konnte! Danke und Glück Auf!“, sagte Schmidt nach dem Besuch. Informationen über die Standorte und die Projekte der Freiwilligenagentur finden sich unter: www.freiwillig-engagiert.de.