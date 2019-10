Automatensprengung hinterlässt Schäden in Wolfenbüttel

Ein Bild der Zerstörung hat sich den Polizeibeamten geboten, als sie nach der Detonation in der Commerzbank an der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel eintrafen. Ein 29-jähriger Mann muss sich derzeit vor dem Landgericht Braunschweig wegen schweren Bandendiebstahls und der Herbeiführung einer...