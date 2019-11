Friseur wird in Wolfenbüttel vom Flüchtling zum Arbeitgeber

Für einen kleinen Schnack bleibt immer Zeit. Mamo Mohammad steht vor der Tür seines Friseursalons, wechselt ein paar Worte mit den Inhabern des Lederwarengeschäfts gegenüber – übers Wetter und so. Dann macht er drinnen weiter. Eine blonde Frau will frische Strähnchen in ihrer Frisur haben. Mohammad...