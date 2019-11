Wolfenbüttel. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag im Kapellenweg. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren begonnen.

Unbekannte zeichnen in Wolfenbüttel Hakenkreuze auf Auto

Im Kapellenweg in Wolfenbüttel haben Unbekannte drei Hakenkreuze in den Raureif eines abgestellten PKW gezeichnet. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zu Freitag. Die Beamten ermitteln nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise unter (05331) 9330.