Wolfenbütteler Wehr hilft bei zahlreichen Kleineinsätzen

Der November hat eine Anziehungskraft in Bezug auf Einsätze – jedenfalls scheint es so für die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel zu sein. Seit Donnerstagabend galt es laut Mitteilung, zu mehreren Kleineinsätzen auszurücken. Am späten Donnerstag löste eine Brandmeldeanlage am Harztorwall aus, in einer Küche schmorten Gegenstände auf einem Herd, ein Mann wurde mit dem DRK-Rettungsdienst ins Klinikum transportiert. Am Freitagmorgen wurde der Feuerwehr eine „hilflose Person“ im Aufzug gemeldet. Auch hierhin rückten die Helfer aus. Der Vormittag hatte drei Einsätze inne. Um kurz vor zehn Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Cabrio an der Elbinger Straße. Ausgelaufene Flüssigkeiten riefen die Wehr dann auf den Plan. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs streute Ölbindemittel auf die Straße, ein Abschleppunternehmen barg die beschädigten Wagen. Gegen

11.30 Uhr halfen die Kameraden einer älteren Frau, die nicht mehr in der Lage war, ihre Wohnungstür zu öffnen, obwohl sie dringend medizinische Hilfe benötigte. Zudem hatte sich an der Kommißstraße eine Taube in einem Netz verfangen.

In der Nacht zu Samstag war im Bereich der Bahnhofstraße ein Alarmsignal hörbar. Es stellte sich heraus, dass die Anlage kein Brandereignis gemeldet hat, sondern einen Einbruchsalarm. Am Samstagvormittag kam es an der Autobahnabfahrt Wolfenbüttel-Süd zum Überschlag eines BMW, der Fahrer konnte das Wrack selbständig verlassen. Gegen 18 Uhr rief eine hilflose Person hinter verschlossener Tür die Wehr auf den Plan.