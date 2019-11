Harry-Potter-Gottesdienst in der Hornburger Kirche

Der Kampf zwischen Gut und Böse ist das Thema eines außerordentlichen Gottesdienstes in der Hornburger Kirche Beatae Mariae Virginis in Hornburg gewesen: Harry Potter und sein Gegenspieler Lord Voldemort lockten rund 650 Besucher in die Kirche. „So gut besucht habe ich unsere Kirche noch nie...