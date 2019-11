Stadt Wolfenbüttel will nun doch Praetorius-Jubiläum fördern

Der öffentliche Streit wurde beigelegt. Nun will die Stadt doch noch die Veranstaltungen zum Michael-Praetorius-Jubiläum im Jahr 2021 unterstützen. Im städtischen Kulturausschuss wird am Donnerstag, Beginn 17 Uhr im Ratssaal, über einen modifizierten und in der Fördersumme um 50.000 auf nunmehr 37.500 Euro reduzierten Förderantrag der Projektgruppe Praetorius-Jubiläum öffentlich beraten. 2021 erinnert die Musikwelt an den 400....