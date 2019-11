DRK Wolfenbüttel hat eine neue Ehrenamtskoordinatorin

Zudem gab es eine seltene Ehrung, als sich die DRK-Delegierten im Kreisverband trafen: Achim Liersch wurde für 50 Jahre Tätigkeit in der Erste-Hilfe-Ausbildung ausgezeichnet. Präsidiumsmitglied Heike Kanter gratulierte ihm und wies darauf hin, dass der Jubilar „sein Leben, Können und Wirken in den Dienst der Breitenausbildung gestellt“ habe, heißt es in der Pressemitteilung des DRK.

„Er war Lehrbeauftragter auf allen Ebenen der Rotkreuz-Organisation“, wird Kanter aus ihrer Laudatio zitiert. Sie übergab ihm Urkunde und „einen Korb Wegzehrung“.

Der Werdegang von Liersch, so heißt es weiter, dürfte wirklich einmalig sein: Er trat 1968 dem DRK bei und wurde schon ein Jahr später Erste-Hilfe-Ausbilder. „Da war er gerade 19 Jahre alt“, erinnerte sich Ehefrau Juliane Liersch. Damit sei er „der jüngste Ausbilder überhaupt“ gewesen. Generationen von Ersthelfern hätten seine Unterrichtseinheiten gehört. Und selbst nach fünf Jahrzehnten präsentiere der Jubilar sein Lieblingsthema noch immer spannend und unterhaltsam. Noch heute sei Achim Liersch in der „Ausbildung der Ausbilder“ auf Ebene des DRK-Landesverbandes Niedersachsen aktiv und unterstütze zudem das Team von Eberts Hof.

Die neue Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbandes habe indes ihren Wunsch nach Kontaktaufnahme unterstrichen. „Ich würde gern ihre Organisationen näher kennen lernen“, habe sie den Delegierten der DRK-Ortsvereine aus dem Landkreis Wolfenbüttel erklärt. „Wenn sie mich einladen, komme ich gerne mal vorbei.“

Alexandra Faber soll sich laut DRK intensiv um die Entwicklung des Ehrenamtes kümmern. Sie trete damit die Nachfolge von Heike Hintze an. Beide arbeiteten noch etwa ein Jahr quasi als Tandem zusammen, um einen reibungslosen Übergang hinzubekommen. Künftig wird sich Faber kümmern um die ehrenamtlichen Bereiche im Katastrophenschutz, die Ortsvereine, die Bewegungsprogramme sowie das Jugend-Rotkreuz und die Blutspenden.

