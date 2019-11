Unfall auf A36 – drei Personen schwer verletzt

Flöthe. Die Fahrbahn musste am Sonntag für 90 Minuten voll gesperrt werden. Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall bei Flöthe verwickelt.

Bei einer Kollision auf der Autobahn 36 haben sich drei Personen schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es laut Polizeiangaben nach einem Ausweichmanöver. Die Autobahn musste vollgesperrt werden.

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Opel Adam an der Anschlussstelle Flöthe auf die A36 in Richtung Braunschweig auf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die junge Frau direkt auf den linken von zwei Fahrstreifen, weil sich auf dem rechten Fahrstreifen ein langsam fahrendes Fahrzeug befand.

Mann verliert Kontrolle über Auto

Ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia näherte sich in diesem Moment von hinten und versuchte dem Opel noch auszuweichen und eine Kollision zu verhindern.

Der Mann verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß mit dem vorausfahrenden Opel zusammen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Skoda fährt in Entwässerungskanal

Während der Skoda auf der Fahrbahn zum Stehen kam, überschlug sich der Opel und geriet in einen Entwässerungskanal neben der Fahrbahn.

Beide Fahrzeugführer sowie ein 19-jähriger Beifahrer, der sich mit im Opel befand, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden durch die Rettungsdienste in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An dem Autos entstand ein Totalschaden.

Autobahn für 90 Minuten voll gesperrt

Ein drittes Fahrzeug fuhr über die Trümmerteile, die sich auf der Fahrbahn befanden, und blieb kurz hinter der Unfallstelle mit einem Reifenschaden liegen. Der 36-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Bis die Verletzten versorgt, die Fahrzeuge abgeschleppt, die Fahrbahn gereinigt und der Unfall aufgenommen waren, musste die Autobahn für 90 Minuten voll gesperrt werden. lh