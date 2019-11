Cremlingen. Die Auffahrt zur A39 wurde durch die Autobahnpolizei gesperrt. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Vorfahrt missachtet – fünf Verletzte nach Unfall in Cremlingen

Ein Autofahrer eines VW-Golf hat auf der B1 an der Kreuzung Im Moorbusche am Samstagabend die Vorfahrt missachtet und ist mit einem weiteren grauen Golf kollidiert. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Golf über die Kreuzung auf die gegenüberliegende Autobahnzufahrt gedrückt. Ein roter Skoda der von der A39 in Richtung Cremlingen fuhr, wurde von den beiden unfallbeteiligten Autos angestoßen. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden bei dieser Folgekollision leicht und schwer verletzt.

Verletzungen erlitten ebenso die beiden Insassen des unfallbeteiligten grauen Golfs. Des Weiteren wurde die Beifahrerin des unfallverursachenden Golfs leicht verletzt. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Wolfenbüttel, Braunschweig und Wolfsburg transportiert.

Autobahnpolizei sperrt Auffahrt zur A39

Die Feuerwehren aus Cremlingen und Klein Schöppenstedt wurden zur technischen Hilfe und zur Ausleuchtung der Unfallstelle durch die Polizei Cremlingen eingesetzt. Außerdem wurde die Autobahnabfahrt der A39 Richtung Cremlingen durch eine Streife der Autobahnpolizei gesperrt.

Sämtliche Unfallfahrzeuge wurden nach Beendigung der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.