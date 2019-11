Die Löwentor-Arbeiten in Wolfenbüttel laufen auf Hochtouren

Wer in diesen Tagen den Schulwall in Wolfenbüttel entlanggeht, sieht, dass die Bauarbeiten am neuen Einkaufszentrum Löwentor auf Hochtouren laufen. Es vergeht im Moment wohl kein Tag, an dem nicht an die 20 Autos unterschiedlicher Gewerke vor dem Löwentor stehen. In dem Gebäude wird auf allen...