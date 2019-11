Frauenbelange: Wolfenbüttelerin gründet ein Bundesnetzwerk

Die Wolfenbüttelerin ist Frauenbeauftragte der Einrichtung und wurde direkt nach Angaben der Lebenshilfe in den Vorstand gewählt. Für das Netzwerk habe sie sich mit Gleichgesinnten anderer Standorte zusammengetan.

Den Anstoß für ihr Engagement habe Schönian bekommen, als sie von einer Studie zur Gewalt gegen Frauen erfahren habe. Die Quote sei demnach deutlich höher als die Gewalt gegen Männer. Überraschend und schockierend sei zudem ein anderes Ergebnis gewesen: Demnach sind gewalttätige Übergriffe auf Frauen mit Behinderungen überproportional häufiger. „Frauen mit Behinderungen haben in Einrichtungen oftmals keinen Ansprechpartner für solche Themen“, wird Schönian zitiert. Das wolle sie ändern.

Ende 2017 hatten sie die weiblichen Beschäftigten für eine Amtszeit von vier Jahren zur Frauenbeauftragten gewählt. Sie habe ein eigenes Büro erhalten und von ihrer eigentlichen Tätigkeit in der Werkstatt für Industriearbeit (WIR) an der Halchterschen Straße freigestellt worden, um dem Amt der Frauenbeauftragten in Vollzeit nachgehen zu können. Unterstützt werde sie hauptamtlich von Henrike Schirren sowie der Stellvertreterin Elke Aldrup. Schönian stelle sich jetzt in allen Einrichtungen des Betriebs vor und biete Frauen-Cafés an.