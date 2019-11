Eine Autofahrerin pustet am bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in ein Alkohol-Atemmessgeraet. (Symbolbild)

Schladen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Stadt und Landkreis mehrere Autofahrer erwischt, die betrunken waren.

Polizei erwischt in Wolfenbüttel drei betrunkene Fahrer

Trauriger Spitzenreiter der Nacht sei ein Verkehrsteilnehmer gewesen, der bei einer Kontrolle in Schladen einen Atemalkoholwert von 2,56 Promille aufwies. Zudem war der genutzte PKW nicht versichert und der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Auch in Schladen war eine Autofahrerin betrunken (1,20 Promille) unterwegs. Zudem fehlte ihr die erforderliche Fahrerlaubnis. Schließlich wurde im Stadtgebiet ein Mann angehalten, dessen Atemalkoholtest einen Wert von 0,72 Promille ergab. Auch ihm habe die Fahrerlaubnis gefehlt.