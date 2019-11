Wolfenbütteler macht sich Sorgen um die Zukunft seines Cafés

Treue Kunden bekommen auch mal eine Umarmung, wenn sie es denn wünschen. Das schreibt Ousman Kassama auf der Treue-Karte seines Cafés. Der Deutsch-Gambianer hat im Februar 2018 seinen Traum verwirklicht und das Café Bantaba am Herzogtore in Wolfenbüttel eröffnet. Miete war in Braunschweig zu hoch „Ich habe ein halbes Jahr in Braunschweig einen Laden gesucht, aber nichts gefunden“, erzählt der 47-Jährige. Das liege vor allem am hohen...