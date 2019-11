110 Wolfenbütteler Mädchen und Jungen eine Freude bereiten

Ein Herz für Kinder zeigt auch in diesem Jahr der Ladies’ Circle 26 Wolfenbüttel. Denn: Was wäre ein Weihnachten ohne Geschenke? Für benachteiligte Familien zuweilen Realität. So richtet der Serviceclub mit Präsidentin Christine Scharffetter an der Spitze bereits zum dritten Mal die Aktion...