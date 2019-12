Diebe bestehlen Händler auf Wolfenbütteler Wochenmarkt

Wolfenbüttel. Unbekannte haben einen Händler auf dem Wochenmarkt bestohlen. Der Markt findet in der Weihnachtszeit auf dem Schlossplatz statt.

Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 14 und 14.15 Uhr. Entwendet worden seien aus dem unverschlossenen LKW eines Händlers ein schwarzer Rucksack der Marke Eastpak sowie eine Geldkassette.

Im Rucksack und in der Geldkassette, so die Polizei, befanden sich diverse persönliche Papiere, ein Handy sowie Bargeld. Das Handy sei später am Lessingplatz gefunden worden. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise werden erbeten: (05331) 9330.