Wolfenbütteler Frauenschutzhaus erhält Spenden über 2600 Euro

Der Inner-Wheel-Club Braunschweig unterstützt das Wolfenbütteler Frauenschutzhaus mit 1500 Euro. Die gleiche Summer geht an das Frauenhaus Braunschweig.

Wolfenbüttel. Neben dem Inner-Wheel-Club, der 1500 Euro spendet, gibt es von der Widekind-Loge eine Finanzspritze in Höhe von 1100 Euro.

Der Nikolaustag war der geeignete Zeitpunkt, um eine Spende in Höhe von 1100 Euro an den Förderverein des Frauenschutzhauses zu übergeben. Mit der Spende soll die Ausstattung der Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungsräume für die Kinder unterstützt werden. Beim Benefizessen der Rebekka-Loge Eva König berichtete die Leiterin des Frauenschutzhauses, Andrea Reinhardt-Ziola, über das neue Haus und die fehlende Ausstattung. Spontan sagte die Widekind-Loge Unterstützung zu.

Zudem hatte der Inner-Wheel-Club Braunschweig Gabriela Kiekenap und Dörthe Weddige-Degenhard vom Förderverein des Awo-Frauenschutzhauses Wolfenbüttel, sowie Gudrun Meuer-Hageroth vom Awo-Frauenhaus Braunschweig zur Spendenübergabe eingeladen. Der Club überreichte den Damen einen Scheck über je 1500 Euro aus den Erlösen des Dorfmarktes in Riddagshausen, der Kulturnacht in Wolfenbüttel und dem Holzmarkt in Lucklum.