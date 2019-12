Wolfenbüttels Senioren haben die Qual der Wahl

Der Kartenvorverkauf startet am 2. Januar.

Los geht es mit einer kostenfreien Info-Veranstaltung zum Thema „Vorsorgen für den letzten Weg“ am Mittwoch, 29. Januar, 14 Uhr, in der Kommisse. Im Vortrag geht es um Möglichkeiten zur frühzeitigen Bestattungsvorsorge. Zudem gibt es ab 15 Uhr eine Einführung ins Erbrecht, Erbfolge, Erbvertrag sowie Testamente. Anmeldung bis Montag, 20. Januar: (05331) 9457652.

Der Film „Über den Dächern von Nizza“ wird im Rahmen der Serie „Frühstückskino“ vom Seniorenbeirat in der Stadt und dem Seniorenservicebüro am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, im Filmpalast gezeigt. Karten für Film und Frühstück

(11 Euro) gibt es bis Freitag, 31. Januar, im Seniorenservicebüro. Wer nicht frühstücken möchte, kann am Veranstaltungstag im Kino eine Karte lösen.

„Sardinien linksherum“ lautet der Titel des Lichtbildervortrags am Montag, 9. März, 15 Uhr, in der Stadtbücherei. Gila Schlee und Dietmar Klimmek zeigen Fotos, Videos und Drohnenaufnahmen von einer dreiwöchigen Rundreise „linksherum“ durch Sardinien. Anmeldung bis Montag, 2. März: (05331) 9457652.

Die Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Valerie Dubiel, und das Seniorenservicebüro haben zum Thema Fahrradfahren drei Veranstaltungen entwickelt, die von Polizei, Verkehrswacht und der Altstadtbäckerei Richter unterstützt werden: „Sicheres Fahrradfahren im Alter“; Vortrag am Donnerstag, 19. März, 15 bis 16.30 Uhr in der Kommisse, Eintritt frei; Voraussetzungen eines verkehrssicheren Fahrrads, neue Verkehrsregeln und Beschilderungen, Wirkungen von Medikamenten beim Radfahren und das Nutzen von Hör- und Sehhilfen im Straßenverkehr sind Themen des Vortrags. Anmeldungen bis Donnerstag, 12. März, im Seniorenservicebüro unter (05331) 9457652.

Um „Fahrsicherheitstraining mit Pedelecs“ geht es am Dienstag, 26. Mai, 15 bis 17 Uhr, in Richters Holzofencafé, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 65. Nach einer kurzen Einführung zu Verkehrsregeln und Umgang mit dem Pedelec wird unter Anleitung der Verkehrswacht und der Polizei das Fahren auf dem autofreien Parkplatz der Altstadtbäckerei geübt. Anmeldung bis Donnerstag, 7. Mai, unter

(05331) 9457652.

„Auf Lessings Spuren per Rad“ heißt es am Dienstag, 16. und 23. Juni, jeweils ab 14 Uhr. Start ist auf dem Schlossplatz. Begleitet wird die Ausfahrt von einer Stadtführerin. Anmeldung bis Dienstag, 9. Juni: (05331) 9457652.

Das komplette Programm und Kontakt: Seniorenservicebüro der Stadt, .