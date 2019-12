Feuerwerk darf in Schladen nicht überall abgebrannt werden

Die Gemeinde Schladen-Werla weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Reet- und Fachwerkhäusern verboten ist. Besondere Vorsicht sei auch in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern könnten, Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen geboten.

Wer knalle, müsse seinen Restmüll selbst ordentlich entsorgen und dürfe ihn nicht auf der Straße liegen lassen. Im Bereich des alten Dorfkerns in Werlaburgdorf mit Steinweg bis zur Straße Meesche, Krumme Straße bis Kirchplatz, Kirchplatz, Lahberg, Westendorf zur Höhe Enjoy-Bringdienst und Heininger Weg sei das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie II (Kleinfeuerwerke wie zum Beispiel Raketen, Schwärmer, Feuertöpfe, Knallkörper) am 31. Dezember und auch am 1. Januar verboten.

Unabhängig von den genannten Straßen und Plätzen sei gemäß der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz außerdem das Abbrennen von Feuerwerksraketen in unmittelbarer Nähe (Abstand 200 Meter) von Reet- und Fachwerkhäusern verboten. Verstöße gegen diese Anordnung könnten als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Dann seien Geldbußen bis zu 5113 Euro möglich.

Zudem weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass im Bereich der historischen Altstadt in Hornburg (Unterpfarrwinkel, Wasserstraße, Dammstraße, Knick, Brauerwinkel, Pfarrhofswinkel, Pfarrhofstraße, Mariengasse, Hinter der Mariengasse, Friedrich-Ebert-Platz, Marktstraße, Vorwerk, Vorwerkswinkel, Vor dem Vorwerkstor, Schlossbergstraße, Burggraben, Asseburger Straße/Montelabbateplatz, Hagenstraße, Neue Straße, Heinrich-Bäthmann-Straße, Parkplatz Posthof, der Kreuzungsbereich Wasserstraße/Vor dem Braunschweiger Tor/Rhodener Straße einschl. Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus, Am Teich, Ganterplatz, Goldgasse sowie Vor dem Dammtor einschließlich Parkplatz vor der Volksbank ) das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ebenfalls am 31. Dezember und 1. Januar verboten ist. Auch hier könnten Zuwiderhandlungen entsprechend geahndet werden.