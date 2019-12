KVG Braunschweig erhöht zum Jahresbeginn die Fahrpreise

Die Preisanpassung der Tarife um zirka 1,95 Prozent wurde von den 19 im VRB zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen sowie dem Regionalverband Großraum Braunschweig beschlossen und durch die Landesnahverkehrsgesellschaft mbH Niedersachsen (LNVG) genehmigt, heißt es in der Mitteilung.

Der VRB verantworte seit 1998 den einheitlichen Tarif, der es ermögliche, mit einem Ticket durch die gesamte Region zu fahren. Die Maßnahmen im KVG-Verkehrsraum im Kurzüberblick:

Einzeltickets: Die Einzeltickets in den Preisstufen 1 bis 3 werden um jeweils 10 Cent, in Preisstufe 4 um 20 Cent teurer.

Tageskarten: Bei den Tageskarten ist die Erhöhung gestaffelt, um

20 Cent in Preisstufe 1, um 30 Cent in Preisstufe 2, um 40 Cent in Preisstufe 3 sowie im Stadttarif und um 50 Cent in Preisstufe 4.

Kinderfahrscheine: Die Kinderfahrscheine der Preisstufen 1 bis 3 bleiben preisstabil und steigen in der Preisstufe 4 um 10 Cent.

Abos: Fahrpreise für die 2er- und 10er-Karten, Monatskarten Plus-Karte, Plus-Abo, Senioren-Karte und Senioren-Abo, die Schülerwochen- und Schülermonatskarten und das Job-Ticket wurden linear angehoben. Der Preis für die Radmitnahme erhöht sich um 20 Cent auf

2,50 Euro (Tageskarte).

Ausnahme: Ausgenommen von der Tariferhöhung ist die U21-Karte, mit der unter 21-Jährige montags bis freitags von 14 Uhr an, samstags, sonn- und feiertags ganztägig in der gesamten Region unterwegs sein können. Das Ticket kostet weiterhin monatlich 19,90 Euro beziehungsweise 16,60 Euro im Abo.

AST: Die Komfortzuschläge für die Nutzung von Anruf-Sammel-Taxen (AST) wurden wie auch der Preis für die Erweiterungskarte für Zeitfahrausweise ein weiteres Mal nicht erhöht, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Tarifanpassung schaffe die Voraussetzung für einen weiterhin leistungsfähigen ÖPNV im VRB-Raum. Die neuen Preise und weitere Infos rund um VRB-Fahrscheine und das VRB-Tarifsystem gibt es auf www.vrb-online.de oder auf der KVG-Internetseite www.kvg-braunschweig.de. Zudem werden Tarif-Flyer des VRB von der KVG herausgegeben.