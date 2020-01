Hundehaufen sorgt für Feuerwehreinsatz in Wolfenbüttel

„Gasgeruch in einem Wohnhaus“ lautete am Freitagabend der Alarmhinweis Wolfenbüttel. Weil Bewohner in der Straße Am Hillberge in Linden chlorhaltigen Geruch wahrgenommen hatten, alarmierten sie gegen 21.20 Uhr die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm.

Hund schaffte es nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus

Wie die Feuerwehr am Freitagabend berichtet, schaffte es ein Hund nicht mehr rechtzeitig nach draußen – und verrichtete sein Geschäft im Treppenhaus des Acht-Parteien-Wohnhauses. Seine Besitzerin beseitigte die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners mit einem Reinigungsmittel, dass wohl den Geruch verursachte, der die restlichen Bewohner beunruhigte.

Bewohner zunächst aus dem Gebäude gebracht

Wegen der zunächst unklaren Lage betreute die Feuerwehr mehrere Bewohner mit ihren kleinen Kindern vorsorglich außerhalb des Gebäudes – dann kam die Entwarnung. Nachdem das Treppenhaus gelüftet war, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen – auch der Vierbeiner. feu