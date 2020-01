Eislaufvergnügen geht in Wolfenbüttel ganz ohne Eis

„Fall bloß nicht hin“, schießt es mir durch den Kopf, als ich die ersten Schritte auf der Synthetik-Eisbahn auf dem Schlossplatz wagen will. Gar nicht so einfach. Die Schlittschuhe an meinen Füßen finden gar keinen Kontakt zum rutschigen Boden. „Kommen Sie nochmal her“, ruft mir Rainer Müller, der Betreiber der Eisbahn, zu, „Ihre Schlittschuhe sind nicht richtig geschliffen.“ Also, wieder runter vom Eis und ein anderes Paar...