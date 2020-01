Sickter Kandidaten bereiten sich auf die ersten Fragen vor

Bei der Wahl zum Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Sickte sind am Sonntag, 1. März 8732 Bürger wahlberechtigt. Zu der Direktwahl treten zwei Kandidaten an: Marco Kelb (CDU) und Reiner Liborius. In einem Wahlforum unserer Zeitung stellen sie sich vor und beantworten Fragen unserer Leser....