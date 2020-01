Feuerwehr Groß Biewende rückt zu fünf Einsätzen aus

Dem Ortskommando der Freiwilligen Feuerwehr Groß Biewende gehören an (v.l.) Ingo Hehr, Jens Lühr, Michael Schwerdtfeger, Daniela Lühr, Jörg Kremling, Boris Fricke und Harald Frost.

Groß Biewende. Für die Feuerwehr Groß Biewende war 2019 ein ruhiges Jahr. Das machte Ortsbrandmeister Horst Rollwage in seinem Bericht in der Jahressitzung klar.

Er berichtete von zwei Bränden und drei Hilfeleistungen. Außerdem wurde die Wehr zu einer Bezirksübung nach Remlingen gerufen.

Gruppenführer Harald Frost berichtete von zehn Dienstabenden. Hinzu kamen sieben Übungsdienste. Erfreut zeigte sich Rollwage über zwei Neuzugänge. In der Wehr versehen somit aktuell 22 Aktive ihren Dienst. Der Altersabteilung gehören 10 Mitglieder an, 20 sind fördernd. Fünf Wehrleute sind Atemschutzgeräteträger. Neben Thomas Püschel wurden Daniela Lühr und Torben Meiners zu neuen Kassenprüfern gewählt. Auf eigenen Wunsch aus dem Ortskommando ausgeschieden sind Kassenführer Rolf Steinmann und Atemschutzbeauftragter Frank Madsack. In ihre Ämter für die nächsten drei Jahre wiedergewählt wurden Harald Frost (Gruppenführer), Claudia Kurz (stellvertretende Gruppenführerin), Jens Lühr (Gerätewart), Jörg Kremling (Schriftführer), Sebastian Uwelius (Sicherheitsbeauftragter), Daniela Lühr (Gleichstellungsbeauftragte). Neuer Atemschutzbeauftragter ist Boris Fricke, neuer Kassenführer Michael Schwerdtfeger.

Daniela Lühr wurde zur Feuerwehrfrau und Boris Fricke zum Feuerwehrmann befördert. Seit

40 Jahren ist Udo Melde Mitglied. Als Dank und Anerkennung zeichnete Gemeindebrandmeister Hans-Friedrich Thiemann ihn mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes aus. Rollwage lobte die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern, einschließlich der Altersabteilung und fördernden Mitglieder.