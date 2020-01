Gemeinde Cremlingen soll einen Anruf-Bus bekommen

Wilhelm Kloß, ÖPNV-Planer beim Regionalverband Großraum Braunschweig, stellte es den Mitgliedern des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales und Kultur der Gemeinde Cremlingen vor. Was steckt dahinter? „Wir haben in der Gemeinde Cremlingen seit vielen Jahren den Wunsch, dass die Ortschaften Gardessen, Destedt, auch Hordorf und Cremlingen an den Bahnhof Schandelah angebunden werden“, sagte Gemeindebürgermeister Detlef Kaatz....