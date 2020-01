Beim Einkauf in Wolfenbüttel: Diebe stehlen Geldbörsen

So wurde einer 62-Jährigen am Donnerstag zwischen 10.30 und 11 Uhr die Geldbörse mit Inhalt aus der Handtasche entwendet, während sie in einem Discounter an der Grauhofstraße Wolfenbüttel einkaufen war. Schaden: zirka

100 Euro. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 11.30 und 11.45 Uhr, stahl ein Unbekannter einer 80-Jährigen das Portemonnaie, das sie im Einkaufswagen abgelegt hatte. Tatort: ein Discounter im Gewerbegebiet Im Moorbusche in Cremlingen. Schaden: zirka

135 Euro. Hinweise erbeten unter (05331) 9330

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder