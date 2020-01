Laut Vermieter zieht „Kult“ ins Löwentor Wolfenbüttel

Ganz fertig ist das Löwentor noch nicht: Momentan ist Wolfenbüttels neues Einkaufszentrum noch von Zäunen und Gerüsten umgeben. Auch das Dach ist noch nicht vollständig gedeckt. Aber die Bauarbeiten am und im Löwentor schreiten voran: In der neuen „Woolworth“-Filiale packten die Mitarbeiter am...