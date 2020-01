Mann stiehlt Socken in Wolfenbütteler Fußgängerzone

Die habe der Mann von einem Verkaufsständer vor einem Geschäft in der Fußgängerzone genommen. Sie informierten einen Kontaktbeamten der Polizei, der in der Fußgängerzone zu Fuß auf Streife war. Der stellte den mutmaßlichen Dieb, einen 49-jährigen Wolfenbütteler, kurz darauf am Kornmarkt, so die Polizei. Der Mann habe zudem einen weiteren Ladendiebstahl eingeräumt, den er kurz zuvor begangen habe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

