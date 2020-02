Mann springt ins Gleisbett: Frau aus Weddel rettet ihm das Leben

Ein 55-jähriger Mann springt in ein Gleisbett, will sich offenbar von einem Zug überfahren lassen. Doch eine 36 Jahre alte Frau aus Weddel greift ein – und rettet dem Mann wahrscheinlich das Leben. Für diesen Akt der Zivilcourage ist die gelernte Krankenschwester nun von der Bundespolizei geehrt worden.

Mann steigt nach Zugansage ins Gleisbett – und will sich wohl überfahren lassen

Unmittelbar nach einer Zugansage war der Mann am 12. Januar ist Gleisbett gestiegen. Zur gleichen Zeit stand die Weddelerin am Haltepunkt – mit ihrem Mann und ihrer dreijährigen Tochter. Die 36-Jährige erkannte die Situation und handelte sofort. „Durch ihre beherzte und bestimmte Art konnte sie den Verzweifelten dazu bewegen, an die Bahnsteigkante zu kommen, so dass sie ihn aus dem Gleis ziehen konnte“, berichtet die Bundespolizei.

Weddelerin: „Das hätte doch jeder gemacht“

Ihr Ehemann nahm die gemeinsame Tochter und verließ den Bahnhof. Er wollte dem Kind womöglich schlimme Bilder ersparen. Doch dazu kam es zum Glück nicht. Bis schließlich die Rettungskräfte und die Bundespolizei aus Braunschweig angerückt waren, kümmerte sich die Frau um den 55-Jährigen. „Das hätte doch jeder gemacht“, sagt die gelernte Krankenschwester anschließend. Nein, ein solches Verhalten sei nicht selbstverständlich, meint die Bundespolizei. Der Blumenstrauß und der Dank des Inspektionsleiters der zuständigen Bundespolizeiinspektion Hannover sollen daher eine Geste der Anerkennung sein. Und die hat sich die 36-jährige Frau aus Weddel mehr als verdient.