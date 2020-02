33-Jähriger fährt betrunken durch Wolfenbüttel

Der 33-Jährige war mit seinem Auto auf der Jahnstraße unterwegs, so die Polizei. (Symbolbild)

Betrunken ist ein 33-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf der Jahnstraße unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Polizeistreife den Autofahrer nach einem Zeugenhinweis kontrolliert. Dabei stellten die Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille, so die Polizei weiter. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.