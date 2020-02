Grundschüler entdecken in Wolfenbüttel Chemie und Physik

Hat wirklich der Fuchs die Gans gestohlen? Wurden Max und Moritz zu Unrecht bezichtigt, die Hühner von Witwe Bolte gestohlen zu haben?

Diese und ähnliche knifflige Kriminalfälle galt es für Schüler der Grundschule am Geitelplatz und der Grundschule Harztorwall mithilfe chemischer Experimente spielerisch zu lösen, als im Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) zum achten Mal das Entdeckerprojekt „Dem Täter auf der Spur“ angeboten wurde, wie das Gymnasium mitteilt.

Zeitgleich fand auch das MINT-Modul „Physik für helle Köpfe“ statt, das die Grundschüler die verschiedensten Phänomene aus dem Bereich der Optik experimentell näher untersuchen ließ. MINT ist die Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Beide Projekte haben am THG eine lange Tradition als Kooperationsangebot für Grundschulen. Sie verfolgen das Ziel, den Viertklässlern die Fächer Chemie und Physik, die im nächsten Schuljahr an den weiterführenden Schulen neu auf sie zukommen, exemplarisch anhand einiger Fachinhalte und Methoden vorzustellen und dadurch mögliche Berührungsängste zu nehmen.

„Ich bin immer wieder begeistert, mit wie viel Interesse und Freude sich die Jüngeren auf die Experimente einlassen und mit welcher Ernsthaftigkeit sich die Älteren in ihre Betreuerrolle einfinden. Da werden wir Lehrkräfte einmal zu Beobachtern“, freut sich Dirk Hahn, Fachobmann Chemie des THG.

Dabei erweise sich auch für die beteiligten Lehrer der Grundschulen und der weiterführenden Schule der Kooperationsbesuch als Gewinn, denn es ergebe sich in diesem Rahmen im regelmäßigen Turnus eine Gelegenheit zum Informationsaustausch über den Entwicklungsstand der Grundschüler und dadurch die Möglichkeit, den Übergang an die weiterführenden Schulen von beiden Seiten aus stetig zu optimieren, heißt es in der Mitteilung. red