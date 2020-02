Asse, Ösel, Oker: Denkter Arzt stellt Landschaftsaufnahmen aus

Das Foto mit der Frau am Strand. Pastellen und nebelzart der Blick in eine begrenzte Weite. Sand. Himmel. Eingebettet in die Elemente die gehende Frau. Fast untergehend im Blick – und doch Mittelpunkt. So sind sie, die Fotos von Jörn Schewski: voller Landschaft, Stimmung und einnehmender...