Wolfenbüttel: Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Die Polizei Wolfenbüttel sucht nach Zeugen, die etwas in Verbindung mit einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten beobachtet haben.

Wolfenbüttel. Am Wolfenbütteler Mittelweg wurde am Wochenende ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Dabei wurden Geld und Tabak geklaut.

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh einen Zigarettenautomat am Mittelweg in Wolfenbüttel aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Aus dem Automat wurden Geld und Zigaretten entwendet, heißt es in der Mitteilung. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Die Polizei bitte um Hinweise unter (05331) 9330. red