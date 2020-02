Die Polizei Wolfenbüttel berät zum Thema Einbrüche

Unter den Augen der Polizei hat Armin Lienstädt am Samstag versucht, mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufzubrechen. „Ich bin überrascht, wie einfach das ist“, sagte der Bürger, der zu einer Beratung der Polizei in das Gewerbegebiet Am Moorbusche gekommen war. Dort stand die Polizei...