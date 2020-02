Wolfenbütteler THG will weitere Blühfläche für mehr Bienen

Dabei kooperiert die Schule nach eigenen Angaben mit der Stadt Wolfenbüttel. So sollen demnächst vor dem Hauptgebäude der Schule mehr als

200 Quadratmeter Rasen abgetragen und in eine Wildblumenwiese umgewandelt werden, heißt es in der Mitteilung.

„Es wird spannend sein zu vergleichen, ob sich dadurch ein messbarer Zuwachs an Bienen und Wespen auf dem Schulgelände erzielen lässt“, wird Schulleiterin Sandra Feuge zitiert. Interessenten könnten die abgetragenen Rasensoden gegen eine Spende erwerben. Damit werde das Projekt unterstützt und dazu beigetragen, dass der Rasen eine weitere Verwendung finde und nicht entsorgt werden müsse. Mit den eingegangenen Spenden könne die Blühfläche dann durch ein großes Insektenhotel und eine Beschilderung ergänzt werden.

Das Abtragen der Rasensoden sei Anfang März geplant. Wann und wo diese abgeholt werden könnten, werde über die Homepage bekanntgegeben.

Deutschlandweit gebe es immer weniger Insekten. Der alarmierende Rückgang von Bestäubungsinsekten belaufe sich auf zirka 75 Prozent. Auch ein Blick in die Rote Liste gefährdeter Arten Deutschlands belege die dramatische Situation. Mehr als 50 Prozent der Bienenarten seien mindestens als gefährdet eingestuft.

Im THG kümmere man sich seit Jahren um die Biodiversität von Bienen und Wildbienen, indem ungenutzte Bereiche in ökologisch wertvolle Nahrungs- und Lebensräume für Insekten umgewidmet würden. Zuletzt hätten Mitglieder der Umwelt-AG etwa 1000 Krokusse im Atrium der Schule gepflanzt. Zugleich stehe die Schule seit einem Jahr in Kooperation mit der Uni Freiburg in einem bundesweiten Projekt zum Monitoring von Wildbienen. Einmal im Jahr würden in diesem Zusammenhang Stichproben erhoben, um Art und Anzahl der auf dem Schulgelände lebenden Wildbienen zu erfassen.