Nach Raubüberfall in Wolfenbüttel – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann soll am Freitagabend im Wolfenbütteler Seeliger Park überfallen und bedroht worden sein. Das teilte die Polizei am Montag mit. Laut Mitteilung sei der Raubüberfall erst am Sonntagmittag bei der Polizei angezeigt worden.

Opfer stürzte in die Oker

Der Raubüberfall soll sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ereignet haben. Zwei bislang unbekannte Täter bedrohten einen 38-jährigen Mann – sie wollten seine Geldbörse. Daraufhin sei er zu Boden gestürzt, worauf einer der Männer die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen habe. Im weiteren Verlauf sei das Opfer dann noch in die Oker gestürzt, gibt die Polizei in ihrer Mitteilung wieder. Die Unbekannten hätten den Ort daraufhin in Richtung Bahnhof verlassen. Durch den Sturz habe das Opfer leichte Verletzungen erlitten. Die Täter hätten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutet.

Seeliger Park laut Polizei nicht gefährlich

Wo genau sich der Raubüberfall im Seeliger Park abgespielt hat, habe das Opfer nicht angegeben. Das teilt Polizeisprecher Frank Oppermann auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Oppermann vermutet, dass es auf dem Weg vom Jugendgästehaus Richtung Bahnhof passiert sein muss. Angst haben, müsse aber kein Wolfenbütteler abends im Seeliger Park. „Es ist kein gefährlicher Ort“, sagt Oppermann. Es sei kein Anstieg von Vorfällen zu verzeichnen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Einer der Täter wird als männlich, zirka 25 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank, mit dunklem drei Tage Bart, bekleidet mit dunkler Jeans, weißen Sneakers und grüner Jacke mit Fellkragen beschrieben. Der zweite Täter sei ebenfalls zirka 25 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank, mit dunklem drei Tage Bart. Er sei mit einer dunklen Jacke mit unbekanntem Emblem bekleidet gewesen.

Beide Personen hätten gebrochen deutsch gesprochen. Die Polizei Wolfenbüttel erbittet Hinweise unter (05331) 9330. mos